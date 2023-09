zaterdag 30 september 2023 om 11:35

Lotto Dstny-CEO Heulot: “Als Ewan wil blijven, respecteren we zijn contract”

Een nieuwe episode in de soap tussen Caleb Ewan en Lotto Dstny-CEO Stéphane Heulot dient zich aan. In een interview met Het Laatste Nieuws geeft de Fransman aan dat het lang niet zeker is dat de Australische sprinter vertrekt, ook al gaf die laatste vorige week nog aan dat de ploeg hem liever kwijt dan rijk is.

“We zijn in gesprek met Caleb en zijn makelaar over hoe we hem kunnen helpen. Caleb heeft talent, maar nu komt dat niet tot uiting. Is dat deels onze verantwoordelijkheid? Mogelijk, maar we hebben echt alles geprobeerd om hem te helpen”, vindt de Franse ploegbaas.

Op dit moment is er geen contact tussen Ewan en Heulot, die elkaar voor het laatst tijdens de Tour hebben gesproken. “Mijn telefoon staat altijd aan en als ik van Caleb een bericht krijg, zal ik meteen terugbellen. Ik heb wel bijna elke dag contact met zijn makelaar. Ik heb ook geen probleem met Caleb, en heb dan ook spijt dat het zo is gelopen. Misschien had ik bepaalde zaken beter intern moeten uiten dan in de media.”

Groeien de twee partijen dan terug naar elkaar toe? “We bekijken nu wat het beste is voor hem en onze ploeg. Indien die twee niet te vereenzelvigen zijn, moeten we op zoek naar een andere oplossing. Tot op de dag van vandaag heeft er zich nog geen andere oplossing aangediend. Caleb heeft een goed contract bij ons. Een contract dat we respecteren, als hij bij ons wil blijven.”