Lotte Kopecky ziet kracht SD Worx als voordeel: “Hoef mijn sprint niet achter de hand te houden”

Interview

Lotte Kopecky begint in het Openingsweekend haar seizoen 2022. Dat doet ze overigens in een nieuw tenue, want de 26-jarige Belgisch kampioene stapte deze winter over van Liv Racing naar SD Worx. Voorafgaand aan Omloop Het Nieuwsblad kijkt ze uit naar het koersen met haar nieuwe ploeggenoten. “Als ik zaterdag al kan winnen, zal ik dat zeker niet laten liggen”, zegt ze tegen WielerFlits.

We spreken Kopecky tijdens een Zoom-meeting, waarbij ook quasi de voltallige Belgische pers aanwezig is. Ze kijkt uit naar haar seizoensdebuut zaterdag, bij haar nieuwe ploeg dus. “Dat betekent veel voor mij. De afgelopen jaren zat ik veelal nog alleen in de finales van wedstrijden. Dat zal dit jaar helemaal anders zijn. In de breedte is SD Worx echt een heel sterke ploeg, waardoor we met een aantal meiden in de finales hopen te zitten. Dan kun je het spel spelen, ook deze zaterdag al. Voor mij zal dat ergens een heel nieuwe ervaring zijn.”

De kracht van SD Worx volgens Kopecky

Waar ze voorheen zelf haar koers kon rijden, zal Kopecky nu soms ook in de situatie komen dat ze zich moet opofferen voor de ploeg. “Het is iets waar ik over nagedacht heb toen ik hier voor drie jaar tekende”, legt ze uit. “Het is geen nadeel voor mij. Het is beter als je met goede benen zit en er een ploeggenote vooraan zit, dan dat je daar alleen zit met je goede benen. Je wint ook nooit alleen. Je moet ervan kunnen genieten als een ploeggenote wint. Natuurlijk is zelf winnen het allerleukst, maar je moet het een ander ook kunnen gunnen.”

De Belgische kan – zeker na een zware koers – natuurlijk rap aankomen. Een wapen, maar in een sterke ploeg met aanvallers soms ook een achilleshiel. “Daarom zal ik iets aanvallender moeten koersen dan de afgelopen jaren en niet altijd moet wachten op mijn sprint. Het zal een combinatie van beide zijn. De kracht van SD Worx is ook dat iedereen elkaar succes gunt. Wie op mij de grootste indruk maakt in dit team? Toch wel Chantal van den Broek-Blaak. Ze is nog niet versleten!”, lacht ze. “Het was echt te vroeg voor haar om te stoppen.”

Ze droomt al jaar en dag van winst in de Ronde van Vlaanderen. “Ik hoop absoluut dit jaar eens een grote klassieker te kunnen winnen. Deze ploeg kan me daarbij helpen. Uiteraard is De Ronde mijn droomkoers, maar dat is net geen gemakkelijke wedstrijd om te winnen. Je kunt in de beste conditie van je leven verkeren, maar dat biedt geen garanties op succes. We zullen het koers per koers moeten bekijken. Vlaanderen is voor mij nog altijd net iets specialer. Maar als ik zaterdag De Omloop kan winnen, dan ga ik dat zeker niet laten liggen.”

Prijzengeld

De organisatie van die Ronde van Vlaanderen maakte eerder deze week bekend dat het prijzengeld voor de vrouwen dit jaar gelijk is aan dat van de mannen. Met recht een mijlpaal. “Ik vind dat een heel mooie stap”, aldus de Belgisch kampioene. “Nokere Koerse deed dat eerder ook al. Het is een teken van waardering. Al ben ik wel van mening dat het prijzengeld nu niet het allerbelangrijkste is. Wij zitten nog altijd in een fase dat live-uitzendingen nodig zijn om meer publiciteit te krijgen, zodat we meer mensen meetrekken in ons verhaal.”

“Maar natuurlijk is het ook leuk dat er meer wedstrijden zijn waarin we iets kunnen verdienen”, zegt ze. “Laten we eerlijk zijn: vorig jaar kreeg de winnares van de Ronde van Vlaanderen 1400 euro. Iedereen weet dat als je een wedstrijd wint, het prijzengeld niet alleen voor jezelf is. Je moet dat delen met je ploeggenotes en trek daarna de belasting er nog vanaf, dan blijft er niks meer over. Het is een heel mooie ontwikkeling dat Flanders Classics de prijzengelden voor de Ronde van Vlaanderen heeft gelijkgetrokken met de mannen.”

Het zou rensters ook meer kunnen motiveren, want dat is bij meer geld menseigen. “Ik wil de Ronde van Vlaanderen winnen omdat het de Ronde van Vlaanderen is, een mythische wedstrijd op de koerskalender”, legt ze uit op vraag van WielerFlits. “En niet omdat er 20.000 euro te verdienen is. Mooi meegenomen is het wel. Als het een andere wedstrijd is? Gòh… Moest je er een wedstrijd kunnen bijnemen in je programma waarin meer te verdienen valt, dan kies je daar misschien wel voor. Maar anders niet echt, denk ik.”

Belgische vaandeldraagster

Net vanwege het laatste nieuwsfeit, merkte Kopecky dat zij dé nieuwe Belgische topper in het vrouwenwielrennen is. Jolien D’Hoore stopte er na 2021 immers mee. “Dat voel ik wel. Toen het prijzengeld van Nokere Koerse gelijkgetrokken werd, stond mijn telefoon redelijk druk”, lacht ze. “Ik kreeg vijf telefoontje om er mijn mening over te geven. Toen dacht ik toch even van: ‘Jolien, kun je niet toch nog even terug komen koersen?’”, grapt ze. “Sinds zij gestopt is, merk ik nog sneller dat er opvolging vanuit de Belgische talenten hard nodig is.”