Lotte Kopecky zegeviert in Thüringen, Brand nieuwe leider

De vierde etappe van de Thüringen Ladies Tour is een prooi geworden voor Lotte Kopecky. De Belgische renster van Liv Racing, die in de Duitse ronde voor de Belgische ploeg rijdt, was in Dörtendorf de sterkste op een aankomst voor puncheurs. Lucinda Brand kwam als tweede over de streep en is de nieuwe leider.

In de vierde etappe werd het vrouwenpeloton vier keer de Dörtendorfer Berg omhoog gestuurd, een klim van 1,2 kilometer aan acht procent met een uitschieter naar zestien procent. Vanaf het begin lag het tempo in de koers hoog, waardoor het voor de talloze aanvallers moeilijk was om weg te rijden.

In de tweede ronde kwam een kopgroep met elf vrouwen tot stand. Canyon-SRAM (Ella Harris en Lisa Klein) en Arkéa (Typhaine Laurance en Gladys Verhulst) hadden twee dames mee, Julie Leth, Anna Henderson, Clara Copponi, Kristen Faulkner, Janneke Ensing en Svenja Betz waren de andere namen in de vlucht.

De elf vrouwen wisten tweeënhalve minuut weg te rijden van het peloton. Op de tweede klim van de Dörtendorfer Berg reden Henderson en Faulkner weg uit de kopgroep, maar in de derde ronde sloten de geloste vluchters weer aan bij de twee koplopers. Bij het ingaan van de laatste ronde, met nog 26 kilometer te gaan, hadden de vluchters nog altijd een minuut vijftig voorsprong.

Faulkner viel in de laatste ronde nog eens aan, maar weer kwam alles samen. De vroege vlucht hield lang stand en pas op de slotklim kon een uitgedund peloton de overgebleven aanvallers bijhalen. In de sprint bergop was Lotte Kopecky de sterkste. Lucinda Brand, gisteren nog winnaar van de derde rit, werd tweede en nam het geel over van Emma Norsgaard.