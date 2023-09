zaterdag 9 september 2023 om 16:36

Lotte Kopecky wint op de Cauberg en verstevigt leiding in Simac Ladies Tour

Lotte Kopecky van SD Worx heeft de vierde etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. De wereldkampioene won in een sprint bovenop de Cauberg, waarin ze haar ploeggenote Lorena Wiebes en Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) voor wist te blijven. Kopecky breidde ook haar voorsprong in het klassement uit.

De vierde etappe van de Simac Ladies Tour mocht gerust aangemerkt worden als de koninginnenrit. Het peloton kreeg een lastig parcours van 131 kilometer door Zuid-Limburg voor de kiezen met bekende heuvels als de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. De aankomst lag op de beroemde Cauberg.

In de openingsfase van de rit werden verschillende pogingen gedaan om een vroege vlucht op te zetten, maar geen enkele groep slaagde er echt in om een groot gat te slaan met het peloton. Op 63 kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een valpartij met onder andere Riejanne Markus, die de koers even later moest verlaten. Met nog 55 kilometer te gaan werd de finale geopend door Annemiek van Vleuten. Zij kreeg klassementsleidster Kopecky en Niewiadoma mee. Even later sloot nog een groep rensters aan met onder andere Pfeiffer Georgi en Wiebes.

SD Worx controleert

Niewiadoma en Georgi kozen met nog 50 kilometer te gaan vervolgens voor de aanval en sloegen een mooi gat. De achtervolgers werden intussen weer ingerekend door het uitgedunde peloton. De voorsprong van het tweetal was maximaal 30 seconden, maar na de eerste beklimming van de Cauberg moest het duo flink inleveren door het werk van SD Worx en werd op 28 kilometer van de streep definitief gegrepen door het peloton. Snel daarna reed een groep van zes weg met onder andere Francesca Barale (dsm-firmenich), Jelena Eric (Movistar) en Elena Cecchini (SD worx).

De koplopers reden een mooie voorsprong bij elkaar. Op de tweede passage van de Cauberg smolt deze echter als sneeuw voor de zon en zo werden ook deze koplopers ingerekend, mede door een versnelling van Kopecky. Vervolgens bleef het onrustig in het peloton door verschillende pogingen om te demarreren, maar SD Worx liet in dienst van Kopecky niemand ontsnappen. Op acht kilometer van de streep demarreerde Floortje Mackaij (Movistar), waarop Cecchini meteen reageerde. Even later kreeg ze ook gezelschap van Elise Uijen (dsm-firmenich), Quinty Schoens (Parkhoten Valkenburg) en Yara Kastelijn (Fenix-Decueninck).

Geen maat op Kopecky

Voor Mackaij ging het niet hard genoeg, en met vijf kilometer te gaan koos ze nog eens voor de aanval. Uijen reageerde, maar wist niet naar Mackaij toe te rijden, en werd met de rest van de kopgroep opgeslokt door het peloton. Mackaij begon solo als eerste aan de Cauberg met een voorsprong van zo’n vijftien seconden. Het bleek echter niet genoeg voor de Nederlandse, want Niewiadoma, Wiebes en Kopecky knalden haar voorbij op de Cauberg.

Het drietal mocht vervolgens gaan sprinten voor de ritwinst bovenop de Cauberg. Kopecky ging de sprint als eerste aan en bleek ongenaakbaar. Haar ploeggenote Wiebes maakte het feestje voor SD Worx compleet door tweede te worden, terwijl Niewiadoma het podium compleet maakte. Van Vleuten moest genoegen nemen met een zevende plaats.