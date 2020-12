Lotte Kopecky wint eerste Kristallen Fiets

In de Week van de Kristallen Fiets is de Lotte Kopecky uitgeroepen tot beste Belgische wielrenster van het seizoen. De 25-jarige is op de erelijst de opvolgster van Sanne Cant. Kopecky kreeg tijdens de verkiezing ruim de voorkeur boven Jolien D’Hoore en Shari Bossuyt.

Kopecky heeft een puik seizoen achter de rug. In eigen land werd ze tweede in Gent-Wevelgem, derde in de Ronde van Vlaanderen en de Women Classic Brugge-De Panne en vierde in de Brabantse Pijl, hetgeen haar beste klassieke voorjaar ooit betekende.

Daarenboven werd Kopecky Belgische kampioen tijdrijden in Koksijde terwijl ze in Anzegem naar de Belgische wegtitel spurtte na een beklijvend duel met Jolien D’Hoore. Na Agnes Dusart (1987) en Liesbet De Vocht (2013) is ze pas de derde vrouw die deze dubbel weet te realiseren.

In de Giro Rosa, zeker dit jaar de meest prestigieuze etappekoers voor vrouwen, maakt Kopecky tevens indruk met sterke prestaties. De zevende etappe wist ze zelfs op haar naam te schrijven door de Britse Lizzie Deignan en de Poolse Katarzyna Niewiadoma in een sprint te verslaan.

Erkenning

“Ik denk dat vooral mijn etappezege heel wat heeft losgeweekt hij de mensen. Die zege staat dan ook met stip bovenaan, omdat het mijn eerste grote internationale succes op de weg was”, laat een trotse Kopecky weten in een reactie.

“Ik ben heel blij met deze mooie erkenning”, vervolgt de blije laureate, die volgend jaar het shirt van Lotto Soudal inruilt voor dat van Liv Racing. “En met de vaststelling dat ik, ondanks de moeilijke, onzekere omstandigheden, een constante kon leggen in mijn prestaties. Van de eerste tot de laatste wedstrijd deed ik mee voor de prijzen.

Eerder werd al bekend dat Tim Declercq voor het derde jaar op rij de Kristallen Zweetdruppel won. Thibau Nys is dan weer verkozen tot Jongere van het Jaar, Allan Peiper won de prijs voor beste ploegleider. In de komende dagen worden nog de Kristallen Fiets voor vrouwen en voor mannen uitgereikt.