Lotte Kopecky verslaat D’hoore in Anzegem om Belgische wegtitel dinsdag 22 september 2020 om 12:57

Een maand na haar Belgische tijdrittitel heeft Lotte Kopecky zich nu ook tot nationaal kampioen op de weg gekroond. In Anzegem klopte de renster van Lotto Soudal haar medeaanvallers Jolien D’hoore en Shari Bossuyt.

Door en rond Ingooigem, een deelgemeente van Anzegem, was een lokale omloop uitgetekend van 18,8 kilometer, die zeven keer moest worden afgelegd. In deze plaatselijke ronde waren de Schernaai en de Tiegemberg steeds de scherprechters. Het Belgisch kampioenschap begon in dichte mist, maar even na half tien werd toch het startsein gegeven. Door het hoge tempo van Lotto Soudal klapte het peloton nog in de beginfase uiteen.

Daardoor moesten de toprensters al vroeg zorgen dat ze op appèl waren. Nadat ze al even een elitegroepje hadden gevormd met Shari Bossuyt en Valerie Demey, reden Lotte Kopecky en Jolien D’hoore op ruim vijftig kilometer van de streep samen verder. Zij sloegen een mooi gaatje, terwijl in de achtergrond Kopecky’s ploeggenotes het storende werk deden. In de voorlaatste ronde liep de voorsprong op richting de minuut.

Peloton sluit toch bijna weer aan

Toch hielden Kopecky en D’hoore de benen stil, waardoor het uitgedunde peloton haast weer kon aansluiten. Op de voorlaatste passage van de Tiegemberg trok Kopecky de vlucht toch weer op gang en met net iets meer dan tien tellen voorsprong begonnen de koploopsters aan de laatste ronde. Daarin ging het tijdsverschil weer naar de minuut en op de Tiegemberg probeerde Kopecky D’hoore te lossen, maar die wilde niet kraken.

Uit de achtergrond kwam dan Shari Bossuyt sterk opzetten en omdat voorin werd getwijfeld, kon de NXTG-renster aansluiten. Uiteindelijk moest een sprint met drie de beslissing brengen in deze wedstrijd. Kopecky zette van ver haar sprint in en leek nog te worden bijgehaald door D’hoore, maar de finishfoto wees uit dat de Lotto Soudal-renster haar voorwiel net iets eerder over de lijn drukte.