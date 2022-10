Lotte Kopecky kroont zichzelf tot wereldkampioene afvalkoers

Lotte Kopecky heeft op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines goud gepakt op de afvalkoers. De 26-jarige renster bleef samen met Rachele Barbieri over en klopte de Italiaanse overtuigend. De Amerikaanse Jennifer Valente mocht mee het podium op. Mylene de Zoete behaalde voor Nederland een vijfde plek.

Toen Kopecky, Valente en Barbieri nog met zijn drieën over waren, probeerde laatstgenoemde met een uitvalspoging te verrassen. Kopecky was echter alert en dichtte het gat met Valente in haar wiel. Bij de Amerikaanse was het beste er echter af, zij vormde geen bedreiging meer voor de andere twee. Met nog één ronde te gaan, stormde de Belgische dan ook over Barbieri heen om ogenschijnlijk gemakkelijk naar de wereldtitel te rijden.

Afgelopen augustus pakte Kopecky ook al de Europese titel in de afvalkoers, maar het is voor het eerst dat ze wereldkampioen is in deze discipline. Vorig jaar, op het WK baanwielrennen in Roubaix, won ze wel al de puntenkoers. In 2017 was ze samen met Jolien D’Hoore de beste in de koppelkoers.