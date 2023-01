Lotte Kopecky twijfelt over deelname aan Tour de France Femmes

Het is ernstig de vraag of Lotte Kopecky dit jaar aan de start van de Tour de France Femmes zal verschijnen. Dit heeft alles te maken met haar ambities op de WK wielrennen in Glasgow, zo laat ze weten tijdens de presentatie van haar ploeg SD Worx. Ze mikt zowel op de WK baan als op de WK-wegrit en in combinatie met de Tour is dat mogelijk teveel van het goede. Na het klassieke voorjaar zal precies duidelijk worden hoe haar zomerprogramma eruit zal zien.

Natuurlijk veel aandacht voor de vaandeldraagster van het Belgische wielrennen op de ploegvoorstelling. In een videocall nam ze alle tijd om vragen van de verzamelde pers, waaronder WielerFlits, te beantwoorden. Met veel plezier keek ze nog eens terug op het voor haar geweldige 2022. “Ja, het was een heel bijzonder jaar. De Ronde van Vlaanderen winnen in de Belgische driekleur was speciaal. Pas toen ik de trui kwijt was geraakt, besefte ik hoe bijzonder dit was. Maar ook het winnen van mijn eerste grote klassieker, Strade Bianche was een hoogtepunt.”

“Ik heb het gevoel dat heel veel mensen me sinds de Ronde van Vlaanderen kennen. Die ontwikkeling was al een aantal jaar bezig. Voor mij was dat niet heel gemakkelijk in het begin, maar nu weet ik hoe ik om moet gaan met het feit dat ik een beetje bekend ben in België. Daar wil ik me ook niet mee bezighouden, het liefst blijf ik me focussen op dat wat ik nu doe: fietsen en wedstrijden proberen te winnen.”

Kwalificatie Olympische Spelen

Over naar het koersen dan. Want dat gaat Kopecky in 2023 weer voldoende doen. Op de baan heeft ze drie grote afspraken. “Ik begin met het EK baanwielrennen in Grenchen (8-12 februari, red.), daarna ga ik me op het klassieke voorjaar richten. Dan rijd ik op de Track Nations Cup in Canada (20-23 april, red.) de madison met Shari Bossuyt en vervolgens wacht het WK Baan vlak voor de WK-wegrit. Dat alles zal niet te veel energie kosten, maar we zullen wel in staat zijn om voldoende punten te pakken met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen.”

De wereldkampioenschappen voor bijna alle wielerdisciplines staat gepland in Glasgow van 3 tot en met 13 augustus, slechts vier dagen na de finish van de Tour de France Femmes. Van het WK Baan is nog geen exact schema bekend, maar het baanprogramma staat van 3 tot en met 9 augustus gepland. De WK-wegrit voor vrouwen, waarin Kopecky als de huidige vice-wereldkampioene ook tot de grote kanshebbers mag worden gerekend, wacht op 13 augustus. “Ik weet al hoe het is om wereldkampioen te worden op de baan en het is een droom om dat op de weg ook te worden. Afgelopen jaar was ik er heel dichtbij en daar ben ik nog steeds een beetje teleurgesteld over. Maar het maakt me nog hongeriger om in de toekomst wel ooit met de regenboogtrui te gaan lopen.”

Streep door Tour?

Kopecky geeft de hele tijd vlot antwoord op alle vragen, maar bij een vraag blijft het toch even stil: wat het zomerse WK eventueel betekent voor de Tour, een koers waarin de Belgische als een van de beste rensters van het peloton zeker thuishoort. “De Tour de France zou een zeer goede voorbereidingswedstrijd kunnen worden op de wegrit, maar omdat ik ook de baan erbij doe zijn we nog aan het kijken wat het beste programma voor mij zou zijn naar het WK toe: Giro en Tour of alleen de Tour of alleen de Giro. Dat is nog niet honderd procent zeker.”

“Voorlopig richt ik me eerst op het EK Baan en het klassieke voorjaar. Daarna zullen we zien hoe de rest van het jaar eruit ziet”, verduidelijkt ze. Het WK wielrennen gaat in ieder geval dienen als blauwdruk voor de Olympische Spelen van 2024, waarin Kopecky opnieuw zowel op de baan en de weg uit wil komen. “In Tokio heb ik al laten zien dat die combinatie goed mogelijk is. Mede daarom heb ik er vertrouwen in dat de switch voor mij goed te maken is als ik heel goed in vorm ben.”

Geen coach

Voor de rest is er weinig nieuws onder de zon bij Kopecky. Natuurlijk maakt ze een groot doel van het voorjaar (“ik wil goed zijn van de Ronde van Vlaanderen tot aan de Amstel Gold Race en ik droom van Parijs-Roubaix”), maar dat is niet echt wereldschokkend te noemen. Wat wel nieuwswaardig is, is dat Kopecky het na haar breuk met Kieran De Fauw het voorlopig zonder coach stelt. “Op het moment is er nog geen nieuwe trainer, nee.”

“Laat ik zeggen dat ik in het verleden ook al veel zelf heb gedaan. Ik heb al heel wat trainingsplannen en wedstrijdplanningen zelf gemaakt. Daarnaast heb ik een team dat me heel goed steunt, net als de Belgische federatie. Dus ja, op het moment gaat het gewoon goed. Het trainen gaat prima en ik heb de vorm die ik wil. Ik kan terugvallen op wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en ik weet hoe mijn lichaam werkt en reageert op trainingen. Voorlopig ben ik heel blij met hoe het gaat.”