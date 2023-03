Lotte Kopecky start in Nokere Koerse na overlijden broer, SD Worx vraagt om privacy te respecteren

Lotte Kopecky gaat aanstaande woensdag, ondanks het recente overlijden van haar broer Seppe, van start in Nokere Koerse. Dat heeft haar ploeg SD Worx bevestigd op sociale media. Het team vraagt iedereen om haar privacy te respecteren in deze periode en haar rond de wedstrijd zoveel mogelijk met rust te laten.

Seppe Kopecky overleed afgelopen zaterdag. Hij was twee jaar ouder dan zijn zus Lotte. In de jeugd was hij zeven jaar lang zelf ook actief wielrenner, tot en met de beloften. Mede door hem is Lotte later ook gaan wielrennen. Ze won vorig jaar onder meer Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar was ze al de beste in de Omloop Het Nieuwsblad. Op de baan behoort ze tot de wereldtop.

Lotte Kopecky will start in Nokere Koerse on Wednesday.

We ask everyone to respect her privacy in these days following the death of her brother. And to leave her alone as much as possible around the race in Nokere as well.

