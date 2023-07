Lotte Kopecky sprintte op een leegloper naar tweede plaats: “Jammer”

Lotte Kopecky eindigde vandaag tweede in de tweede etappe van de Tour de France Femmes, maar kon daarbij haar kansen niet optimaal verdedigen. “Ik draaide de rotonde op en voelde me wegslippen. Ik had een leegloper, niet dat ik mijn nederlaag daar op wil steken, maar ja… Jammer”, aldus de gele truidraagster bij Sporza.

Kopecky reageerde teleurgesteld, maar kon haar tweede plaats wel plaatsen. “Ik ben al blij dat alle rensters van de ploeg recht zijn gebleven in de afdaling, waar er toch wat valpartijen waren. Het was daar enorm glad.”

En zo kon Demi Vollering nog een perfecte lead out voor de Belgische verzorgen. “Dat was inderdaad ideaal. Het had mooi geweest om op die manier mijn tweede zege in twee dagen te pakken, maar het is niet anders.”

“Gelukkig behoud ik wel het geel. Morgen volgt er een gemakkelijkere dag, waarin de sprinters allicht een kans krijgen. Dus daar zou ik de trui ook moeten kunnen behouden.”