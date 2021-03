Lotte Kopecky sprint naar zege in Le Samyn des Dames

Lotte Kopecky heeft Le Samyn voor vrouwen gewonnen. De Belgische kampioene van Liv Racing was na een kasseienkoers van 92,5 kilometer als eerste aan de finish in Dour. Kopecky wist in de sprint van een grote kopgroep Emma Norsgaard (Movistar) en Chloe Hosking (Trek-Segafredo) te verslaan.

Peloton breekt in twee delen

Bij afwezigheid van een kopgroep brak de koers in Le Samyn voor vrouwen open na ongeveer dertig kilometer. Het peloton brak er op een van de vele lastige kasseistroken in twee delen, waarna het voorste peloton een minuut weg reed van de rest. Onder meer Amalie Dideriksen en Letizia Paternoster hadden de slag gemist, in tegenstelling tot rensters als Amy Pieters, Romy Kasper, Lorena Wiebes, Jolien D’hoore, Shirin van Anrooij en Christine Majerus.

Een kopgroep met D’hoore, Pieters, Lotte Kopecky, Emma Norsgaard en Marlen Reusser kreeg vervolgens niet de ruimte van Jumbo-Visma en Trek-Segafredo. Een compact peloton van ongeveer dertig rensters ging zo de laatste 20 kilometer in. Na de laatste Côte de la Roquette trok Belgische kampioene Kopecky door op een kasseistrook. Alleen Majerus en Jelena Eric konden volgen, maar zij wilden niet meewerken en zo kon het peloton terugkomen.

D’hoore krijgt pech, Kopecky wint de sprint

In de laatste tien kilometer werd slag om slinger gedemarreerd, maar de beslissing viel pas op de kasseien van de Rue de Belle Vue. Tijdrijdspecialiste Reusser trok stevig door, maar opnieuw kwam alles samen. Een grote groep ging daardoor de laatste twee kilometer in, waar Movistar het initiatief nam in dienst van Deens kampioene Norsgaard. Jolien D’hoore was op dat moment de grote afwezige; door mechanische problemen moest ze de rest laten gaan.

Norsgaard ging vervolgens de sprint van ver aan, maar de kopvrouw van Movistar viel stil en werd alsnog geremonteerd door de pijlsnelle Lotte Kopecky. De Belgische kampioene ging haar sprint op het juiste moment aan en kon zo ruim voor de streep de zege vieren.