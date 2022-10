Lotte Kopecky spoelt zure nasmaak WK-zilver weg met goud op de baan

Lotte Kopecky won gisteravond op het WK baanwielrennen het goud op de afvalkoers. Voor de Belgische renster was het een zeer welkome wereldtitel: ze poetste er de zure nasmaak die na het WK op de weg overbleef mee weg. “Deze gouden medaille maakt wel wat goed.”

“Een probleemloze overwinning?”, blikt de kersverse wereldkampioene terug. “Laat ons zeggen dat ik een goed gevoel had. Er komen nog drie zware dagen aan met het omnium, de ploegkoers en de puntenkoers. Ik heb zelf dacht dat het omnium misschien te veel van het goede is, daarom is het mooi dat ik al een trui en medaille te pakken heb.”

“Daarom kan ik andere onderdelen zonder druk rijden. Er is geen mooier gevoel dan in deze trui te mogen rondrijden”, eindigt ze.