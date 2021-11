Lotte Kopecky rijdt deze winter zes à zeven crossen

Lotte Kopecky zal deze winter deelnemen aan zes à zeven crossen. De Belgische weet nog niet precies wanneer ze weer het veld zal induiken. “Ik twijfel nog tussen de Scheldecross van Antwerpen op 5 december en de Ambiancecross in Dendermonde op 26 december”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Kopecky reed vorig seizoen ook meerdere veldritten en dat is haar goed bevallen. Ze eindigde toen onder meer knap als tweede op het Belgisch kampioenschap, achter Sanne Cant. “Het is me vorig jaar goed bevallen en ik had het gevoel dat ik daar bij de seizoensstart op de weg ook voordeel uit haalde. Als we dat goed plannen, kan dat zeker geen probleem zijn.”

Antwerpen of Dendermonde

“Ik twijfel nog tussen de Scheldecross van Antwerpen op 5 december en de Ambiancecross op 26 december in Dendermonde om te herbeginnen in het veldrijden. Misschien komt die eerstgenoemde cross net iets te vroeg. In Dendermonde heb ik me vorig jaar wel heel goed geamuseerd, ondanks het feit dat daar best wel een bijzonder zwaar parcours geserveerd werd.”

“Ik denk er toch aan zo’n zes à zeven crossen te rijden dit veldritseizoen, waaronder het BK (eind januari in Middelkerke, red). En dan zal Omloop Het Nieuwsblad er wel snel aankomen en ben ik vertrokken voor een gloednieuw wegseizoen met mijn nieuwe ploeg.” Kopecky komt volgend jaar niet meer uit voor Liv Racing, maar voor sterrenformatie SD Worx.