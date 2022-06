Lotte Kopecky prolongeert Belgische tijdrittitel opnieuw

Lotte Kopecky heeft voor de vierde opeenvolgende keer het Belgisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. De renster van SD Worx verpulverde in Gavere de concurrentie: nummers twee en drie Shari Bossuyt en Britt Knaven moesten meer dan een minuut toegeven.

De topfavorieten voor de medailles gingen als laatste van start in deze tijdrit. Kopecky rolde om 12u34 van het startpodium af, even daarvoor zagen we ook al Shari Bossuyt en Julie Van de Velde vertrekken.

De eerste eindtijden van de dag waren dan ook geen podiumkandidaten. Naomi De Roeck mocht even plaatsnemen, Margot Bourguignon daarna en uiteindelijk Eefje Brandt, die een tijd klokte van 33m23s. De grote namen gingen toen echter van start.

Al snel bleek dat Kopecky de tijdrit zou gaan winnen. Aan het eerste punt was de renster al 13 seconden sneller dan Van de Velde en 15 seconden sneller dan Sara Van de Velde. Aan het tweede was dat al bijna veertig seconden. Aldaar mengde ook Bossuyt zich weer in de strijd om de zilver.

In het laatste deel zou Bossuyt al haar concurrentes, behalve dus Kopecky, nog in de tijdsmetingen passeren om zo het zilver te pakken. Knaven verraste daar even achter door de bronzen medaille te grijpen. Dat allemaal ver achter Kopecky, die ook vandaag weer oppermachtig bleek.