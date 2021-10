Lotte Kopecky opnieuw verkozen tot Flandrienne

Net als bij de mannen (Wout van Aert) ging bij de vrouwen de trofee van Flandrienne 2021 naar dezelfde laureate van vorig jaar. Daarmee bevestigt de volgend jaar voor SD Worx rijdende Lotte Kopecky dat ze de leading lady is van het Belgische vrouwenwielrennen.

De 25-jarige renster van Liv Racing won vroeg in het jaar Le Samyn en pakte drie maanden later de Belgische ‘dubbel’ door zowel de tijdrit als de wegkoers te winnen op het nationaal kampioenschap. Slechts een week later zette ze ook de Lotto Belgium Tour achter haar naam.

Daarna reisde Kopecky af naar Tokio voor de Olympische Spelen, maar in de wegkoers greep ze net naast de medailles. De baanonderdelen draaiden uit op een teleurstelling. De Belgische ging niet bij de pakken neerzitten en eenmaal terug in Europa won ze de slotetappe van de Ceratizit Challenge. Het klapstuk moest toen nog komen. Onlangs kroonde ze zich namelijk tot de nieuwe wereldkampioene op de puntenkoers, op de baan.

Uitslag Flandrienne 2021:

1. Lotte Kopecky

2. Jolien D’hoore

3. Shari Bossuyt

Wout van Aert volgt zichzelf op als Flandrien. Er werden ook een pak nevenprijzen uitgereikt.