Lotte Kopecky na zege in Burgos: “Een sprint bergop ligt me goed”

Lotte Kopecky kwam vandaag voor het eerst in ruim een maand weer in actie op de weg. De Belgisch kampioene van SD Worx had echter geen tijd nodig om warm te draaien: Kopecky won namelijk met verve de openingsetappe van de Ronde van Burgos.

Kopecky bleek in een sprint bergop veel te sterk voor de Tsjechische Tereza Neumanova en de Deense Emma Norsgaard. De 26-jarige Kopecky is vanzelfsprekend ook de eerste leidster. “In de finale hadden we te maken met zijwind. Het was dus lastig om energie te sparen, om uit de wind te fietsen. Dat lukte echter wel, met dank aan de ploeg. Ik reed in de finale dus in een veilige positie.”

Twee op twee?

Over de aankomst had Kopecky het volgende te zeggen: “Ik weet dat een sprint bergop me goed ligt. Ik ging aan op 200 meter van de streep en ik had genoeg over om het te houden. Het was vandaag heel erg warm. Dit is pas mijn eerste wedstrijd dit jaar op Spaanse bodem en het was echt heel erg heet. Ik kan er gelukkig wel vrij goed tegen, het was kortom geen probleem.”

Kopecky, die vandaag haar derde (weg)zege van het seizoen wist te boeken, hoopt vrijdag in de tweede etappe naar Aguilar de Campoo opnieuw voor de zege te sprinten. Onderweg staan er wel twee beklimmingen van derde categorie op het menu, maar de finale is – zeker voor Spaanse begrippen – relatief vlak. “Het zou mooi zijn om opnieuw te zegevieren”, is Kopecky ambitieus.