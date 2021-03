Lotte Kopecky na winst in Le Samyn: “Ontgoocheling van Omloop doorgespoeld”

Lotte Kopecky won met Le Samyn voor het eerst in de Belgische driekleur. Het was ook haar eerste zege voor haar nieuwe werkgever Liv Racing. “Echt leuk om het seizoen zo te beginnen. Na de Omloop was ik ontgoocheld, dat ik net naast het podium viel.”

“De laatste vijf kilometer had ik al geen trap teveel moeten geven”, begon Kopecky het relaas van haar sprint. “Ik kon blindelings vertrouwen op mijn ploegmaten. Vervolgens trok Evy (Kuijpers, red.) perfect de sprint aan. Emma Norsgaard ging iets te vroeg aan, zeker met de wind die op de kop blies. Ik wist dat ik een beetje geduld moest hebben om op het juiste moment mijn eigen sprint in te zetten. Het draaide goed uit.”

Ook onderweg gaf Kopecky al een sterke indruk. “Bewust. Ik had een goed gevoel en we wilden vandaag ook gewoon de koers maken. Dan is het inderdaad leuk om vast te stellen dat je op het eind nog zo’n sprint in de benen hebt. Toch wel speciaal, die eerste zege in de tricolore. En een bevestiging van de goede conditie, want ik beken dat ik zaterdag na de Omloop teleurgesteld was.”

“Niet omdat de zege me ontglipte, want Anna van der Breggen was snel buiten schot in de finale. Maar ik had de Omloop wel graag afgesloten met een podiumplaats. Door een stomme fout in de sprint lukte dat uiteindelijk niet. Het is goed om vandaag bevestigd te zien dat die sprint wel degelijk nog aanwezig is.”

Strade Bianche

Donderdag reist Kopecky naar Italië, zaterdag maakt ze haar debuut in Strade Bianche. “Ik weet ab-so-luut niet wat ik er moet van verwachten. Ik heb geen parcourskennis. Hopelijk kan ik deze week toch nog een stukje verkennen met de fiets en het grootste gedeelte met de wagen, zodat ik toch een beetje weet wat er op me afkomt.”

Kopecky werd pas na zaterdag toegevoegd aan de selectie van Liv Racing voor de Italiaanse klassieker. “Ik heb ook aangegeven dat ik wilde meedoen, het maakt niet uit in welke rol. Of dat nu in een vroege ontsnapping of volledig in dienst van de ploeg is, voor mij is het allemaal oké. Ik pas mij graag aan.”

De Antwerpse kreeg als winnares van Le Samyn overigens een elektrische Volkswagen Up ter waarde van 14.104 euro cadeau. “Super leuk. Alleen… We delen onze prijzen met de ploegmaats”, lacht Kopecky. “Dat wordt om de beurt eens een stukje met die wagen rijden, hé.”