Lotte Kopecky na winst in Ceratizit Challenge: “Deze aankomst ligt me goed”

Lotte Kopecky heeft de Ceratizit Challenge by La Vuelta afgesloten met een ritzege. In de slotrit naar Santiago de Compostella bleek de Belgisch kampioene de sterkste na een oplopende sprint. “Deze aankomst ligt me goed, dat wist ik wel”, vertelde Kopecky na afloop in het flashinterview.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat we met een compact peloton gingen sprinten in Santiago de Compostella. Een omvangrijke vlucht, met daarin onder meer wereldkampioene Anna van der Breggen, Leah Thomas en Janneke Ensing, wist zich namelijk los te rukken van het peloton. “We hadden met Sofia (Bertizzolo, red.) ook een renster mee van voren. We trokken aanvankelijk volledig haar kaart”, aldus Kopecky.

“Er ontstond op een gegeven moment echter een scheurtje in het peloton en uiteindelijk kwam er nog een hergroepering. Al had ik niet meer verwacht dat we de koploopster nog zouden inrekenen.” Thomas leek lange tijd op weg naar de ritzege, maar werd in de laatste 200 meter gegrepen door Elisa Longo Borghini en Kopecky. “Longo Borghini ging echt van heel ver aan en ik wist dat het een goede finish voor mij was”, concludeert de winnares van de dag.

De rappe Belgische, die volgend jaar zal uitkomen voor SD Worx, liet in de finale zien dat ze weer helemaal terug is na een gedwongen rustperiode. Kopecky kwam twee keer ten val tijdens de Olympische Spelen in Tokio en kampte een tijdje met een heupblessure. De Simac Ladies Tour kwam nog te vroeg voor Kopecky, maar ze bleek wel op tijd fit voor de Ceratizit Challenge. Kopecky trekt later deze maand als een van de topfavorieten voor de wereldtitel naar het WK in eigen land.