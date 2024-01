zaterdag 13 januari 2024 om 19:56

Lotte Kopecky kroont zich tot Europees kampioene puntenkoers, Marit Raaijmakers net naast het podium

Lotte Kopecky heeft op het EK baanwielrennen in Apeldoorn de puntenkoers gewonnen. De Belgische greep net na half koers de leiding en zou die niet meer uit handen geven. Anita Yvonne Stenberg werd tweede, Jarmila Machacova derde.

Halverwege de puntenkoers ging Lara Gellespie aan kop. Kopecky zat haar echter op de hielen en zou de eerste plaats al snel overnemen. Niet Gellespie, maar Anita Yvonne Stenberg bleek in het tweede deel van de wedstrijd haar gevaarlijkste concurrente. Met nog tien rondes te gaan, breidde Kopecky haar voorsprong echter uit tot vijf punten. Dat bleek genoeg om de zege te pakken, want Stenberg wist bij de finish geen punten meer te pakken.

Stenberg reed wel naar de tweede plaats, zij het nipt. In de slotronde pakte Jarmila Machacova namelijk nog de volle tien punten. Ze kwam daarmee op een totaal van 18, één punt minder dan Stenberg. Gillespie viel door de opmars van de Tsjechisch op de valreep van het podium. Iets verderop eindigde Marit Raaijmakers, die in de laatste ronden nog even uitzicht had op een podiumplaats. Uiteindelijk moest de Nederlandse echter genoegen nemen met plek zes.

Even rustig genieten van haar Europese titel zit er voor Kopecky niet in. De kersverse kampioene ging nog geen tien minuten na de finish namelijk van start in de afvalkoers.