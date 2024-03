woensdag 13 maart 2024 om 13:53

Lotte Kopecky is ongenaakbaar op de kasseien in Nokere Koerse en komt solo over de meet

Lotte kopecky heeft na 127 kilometer, 10 beklimmingen en 17 kilometer aan kasseistroken Nokere Koerse op haar naam geschreven. Net als vorig jaar heeft ze door middel van drie versnellingen de koers naar haar hand gezet. In Nokere kwam de wereldkampioene solo over de meet. Achter haar wisten Lorena Wiebes en Lily Williams hun plek op het podium te veroveren.

Deze woensdag waren alle ogen gericht op Lotte Kopecky in Deinze. Na de winst van vorig jaar én de recente vorm van de wereldkampioene was de Belgische de torenhoge favoriete. Daarvoor zou zij wel eerst met de concurrentie moeten afrekenen op het parcours van 127 kilometer, hoewel de grootste tegenstand uit de eigen gelederen leek te komen. Ook Lorena Wiebes verscheen in België aan de start.

Schrik voor SD Worx

De eerste veertig kilometer van de koers bracht weinig spektakel. Het peloton bleef over de eerste drie kasseienstroken bij elkaar, omdat niemand poogde een gat te slaan met de concurrentie. Bij SD Worx zat de schrik er na zo’n dertig kilometer wel goed in, toen Lorena Wiebes en Lotte Kopecky tegen het asfalt gingen. Beiden konden tot opluchting van de ploeg hun weg vervolgen en sloten al snel weer aan.

Bij de passage van de Hellestraat en de Holstraat was de eerste aanval daar. Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) vertrok uit het peloton, maar wist niet echt weg te komen. Het was de aanleiding voor Lotte Kopecky om de knuppel vroeg in het hoenderhok te gooien. In aanloop naar de Petegemberg plaatste zij een aanval en ging zij erop en erover bij Bertizzolo. De solo van de wereldkampioene was ingezet.

Tegenaanval

In het peloton ontstonden wat breukjes, waardoor een groep van 25 de achtervolging inzette op Kopecky. Daar was het AG Insurance-Soudsl die een flinke inspanning leverde om de eenzame leidster terug te halen. De vlucht van Lotte Kopecky duurde zo’n vijftien kilometer. Toen de wereldkampioene met nog zo’n zestig kilometer te gaan weer werd gegrepen, zakte het tempo enigszins. Het was een stilte voor de storm.

In de kilometers die volgden was het de ene na de andere die een aanval plaatste, maar niemand wist echt een flink gat te slaan. Dit zorgde er wel voor dat verschillende rensters overboord moesten waardoor er minder en minder rensters overbleven. Desalniettemin kende het peloton bij het ingaan van de beslissende ronde rondom Nokere nog een aanzienlijke omvang.

Kopecky toont haar kracht

De eerste die sinds de aanval van Lotte Kopecky een serieuze voorsprong wist te nemen, was de Australische Anya Louw (AG Insurance-Soudal). Zij wist een voorsprong van zo’n twintig seconden bij elkaar te fietsen, maar zware stroken als de Lange Ast, Doorn, Huisepontweg en Nokereberg moesten nog komen. Op de eerste van deze stroken liet Kopecky haar kracht zien met een machtige versnelling.

De wereldkampioene leek in eerste instantie enkel ploeggenote Lorena Wiebes mee in haar wiel te krijgen, maar Lily Williams (Human Powered Health) en Arlenis Sierra (Movistar) wisten hun wagonentje aan te haken. In de finale kon SD Worx hun overtal uitspelen en wist Lotte Kopecky met – opnieuw – een machtige versnelling de drie concurrenten achter zich te laten. In Nokere kwam Kopecky solo over de meet. Lorena Wiebes en Lily Williams moesten genoegen nemen met respectievelijk de tweede en de derde plek.