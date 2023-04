Lotte Kopecky: “Ik verwacht de grootste tegenstand van Trek-Segafredo”

Lotte Kopecky gaat vol voor de zege in Parijs-Roubaix. De topfavoriete geeft aan dat zaterdag alleen een zege van de ploeg goed genoeg voor haar is. “Als we daar niet in slagen, zal ik erg teleurgesteld zijn.”

Roubaix was voorafgaand aan het seizoen het hoofddoel voor Kopecky. Maar na zeges in Het Nieuwsblad, Nokere Koers en de Ronde van Vlaanderen staat de renster van SD Worx met minder stress aan de start. “Mijn voorjaar is al geslaagd, maar dat betekent niet dat ik minder gemotiveerd ben. Wel voel ik minder druk.”

“Op de trainingen gaat het er hard bij ons naartoe. We pushen onszelf naar een hoger niveau. Daardoor kunnen we pijlen blijven schieten in de wedstrijden: er zullen altijd ploeggenotes van me klaarstaan om daarna de koers in handen te nemen.”

Wat de winnende tactiek gaat zijn? “De afgelopen edities zagen we twee lange vluchten, maar dit jaar denk ik dat er een groep naar de finish kan rijden. Hopelijk kan ik voor de dubbel gaan, maar zoals iedereen weet speelt de factor geluk een belangrijke factor in deze koers. De grootste tegenstand verwacht ik van Trek-Segafredo.”