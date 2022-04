Lotte Kopecky: “Ik reken mezelf nu bij top-vijf van het peloton”

Interview

Een etmaal na haar indrukwekkende zege in de Ronde van Vlaanderen moet Lotte Kopecky bekennen dat ze de afgelopen nacht nauwelijks heeft geslapen. Niet dat er een wild feestje was. Alleen met de ploeg werd er nog gezellig gegeten tot een uur of tien. Maar alle emoties en indrukken van haar zegetocht in ‘Vlaanderens Mooiste’ bleven de hele nacht door haar hoofd spoken. “Ik denk dat ik mezelf momenteel in het vrouwenpeloton toch wel tot de top-vijf mag rekenen”, reageert ze op de vraag waar ze zichzelf nu plaatst.

Met de aansprekende zeges in de Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen in amper een maand tijd is Lotte Kopecky zowel in België als in het peloton een ster geworden. Sommige Belgische kranten openden hun verhalen over de Ronde van Vlaanderen zelfs met de vrouwenwedstrijd voordat er aandacht aan de mannen werd geschonken. Een unicum. “Ja, dat heeft me wel verbaasd”, erkent Kopecky. “Al is het wel mooi om te zien. Het geeft ook aan dat het vrouwenwielrennen in België steeds groter wordt. Dat het vrouwenwielrennen de afgelopen jaren een enorme evolutie heeft doorgemaakt.”

Hoe ga je met alle aandacht om?

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik moet wennen aan alle aandacht. Ook zo’n persmoment als hier, dat ben ik niet echt gewoon. Zo lang het allemaal leuke zaken zijn, dan is het ok.”

Heb je een verklaring voor de grote stap die je afgelopen winter hebt gezet?

“Ik denk dat dit een proces van een aantal factoren is. Ik ben wat ouder en sterker geworden. Heb meer ervaring in de grote wedstrijden. Twee jaar geleden kreeg ik het besef dat ik een goede wielrenster kon worden. Ik won een rit in de Giro Donne en twee weken later klopte ik Jolien D’hoore in het Belgische kampioenschap. Die prestaties hebben mijn ogen geopend. Dat zijn sleutelmomenten in mijn loopbaan geweest. Vooral in mijn hoofd heb ik ieder jaar stappen gezet. Wielrennen is niet alleen snel fietsen. Er komt veel meer bij kijken. En mijn overstap naar de sterkste ploeg Team SD Worx is een gouden zet in mijn loopbaan. Zoveel goede rensters om me heen geeft meer rust en vertrouwen.”

Hoe anders is het dan bij Team SD Worx dan bij je vorige ploegen?

“De afgelopen jaren werd ik in vele koersen ook al als kopvrouw uitgespeeld. Dan was ik echter de enige van het team die de rol had om een korte uitslag neer te zetten. Dat was niet makkelijk. Het geeft nu veel rust dat ik weet dat er ook nog andere ploegmaten in mijn team zitten die wedstrijden kunnen winnen. Dat de druk niet alleen bij mij ligt. Dat geeft enorm veel rust en maakt een groot verschil hoe je in de wedstrijd durft te koersen.”

Hoe is het aanpassingsproces bij de nieuwe ploeg verlopen?

“Ik moet zeggen dat ik best nerveus was toen ik in december naar het eerste trainingskamp ging. Je gaat naar een ploeg met zoveel goede rensters, dan moet je altijd nog afwachten hoe je in die groep past. Zeker omdat de ploeg al gevormd was. Marlen Reusser en ik waren afgelopen winter de enige nieuwkomers. Ik had voor drie jaar getekend, dus ik moest me hier wel gaan thuis voelen. Anders had ik een probleem. De eerste kennismaking is heel goed verlopen en vanaf dat moment voelde ik me thuis in het team. Ik had direct een klik met diverse rensters. Op training zie je ook meteen wie goed is en wat ze in de mars hebben. En als je het dan in de Strade op die manier kunt afmaken, dan win je nog meer vertrouwen bij de andere rensters van de ploeg.”

Toch blijft het bijzonder hoe diverse grote namen en met name Chantal van den Broek-Blaak zich in Vlaanderen voor je opofferden.

“Ik besef dat dit heel bijzonder is. Met Chantal heb ik een goede band. We kwamen na de Paterberg in een situatie waarin we wisten dat ik de snelste van de drie was. Mijn sprint gaf ons de grootste optie om te winnen. Het feit dat zij zich volledig wegcijfert voor mij, daar heb ik heel veel respect voor.”

Wat was afgelopen winter je plan richting dit voorjaar?

“Ik wil het seizoen altijd beginnen met een goede vorm om daarmee verder te werken. Daarom was de Strade Bianche mijn eerste doel. De zege in de Strade heeft me vervolgens alleen maar vleugels en nog meer zelfvertrouwen gegeven. Zeker richting deze Ronde van Vlaanderen. Die twee klassiekers waren mijn grote doelen dit voorjaar. Als je ze dan alle twee weet te winnen, dan heb je een perfect rapport.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Rooskleurig. Momenteel loopt het super. Ik hoop dat ik dit niveau kan behouden, misschien nog wel verbeteren. De overstap naar Team SD Worx is een belangrijke stap geweest. Ik zit bij deze ploeg voor minstens de komende drie jaren, dus we kunnen samen nog mooie resultaten behalen.”

En wat zijn je doelen de komende periode?

“Mijn eerstvolgende wedstrijd is Parijs-Roubaix die we woensdag al gaan verkennen. Vervolgens rij ik nog de Nations Cup op de baan, waarna ik een rustperiode heb. Dan ga ik opbouwen richting de Giro Donne en de Tour de France. In het laatste deel van het seizoen richt ik me op het WK op de weg in Australië.”