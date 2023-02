Lotte Kopecky: “Ik had niet de intentie om al op de Muur te gaan”

Lotte Kopecky soleerde vanmiddag naar de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Op de Muur van Geraardsbergen ontbond de Belgische renster tot eigen verbazing al haar duivels: “Ik had niet de intentie om te gaan.”

“Maar niemand kon me volgen, dus moest ik doortrekken. Ik moest blijven gaan. Dat was zwaar, want ik heb nog nooit zo’n lange solo gereden. Ik vond het moeilijk om mezelf te pacen. Dat heb ik toch wel goed gedaan.”

Dat Kopecky zichzelf na zo’n lange solo kan bekronen met de zege, heeft ook te maken met de komst van Lorena Wiebes, vertelt ze na afloop. “Wiebes is duidelijk de snelste renster ter wereld. Ik ben snel, maar geen topsprintster. Toen ze naar onze ploeg kwam, was dat voor mij een teken om een andere renster te worden. Dat pakt nu goed uit.”

Volgende week is Strade Bianche de volgende wedstrijd waarin Kopecky zich hoopt te onderscheiden. Vorig jaar schreef de Belgische renster deze koers al bij op haar palmares. “Dus ik ga nu proberen eerst hiervan te genieten.”