zaterdag 2 maart 2024 om 13:56

Lotte Kopecky had ondanks zege niet haar beste dag: “Maar ik werd onderweg ook niet slechter”

Lotte Kopecky won zaterdag voor de tweede keer de Strade Bianche voor vrouwen. De wereldkampioene klopte Elisa Longo Borghini in de straten van Siena. “Ik wist dat ik vertrouwen moest hebben, ondanks dat ik me niet goed voelde”, vertelde ze in het flashinterview.

“Vergeleken met vorige week in de Omloop Het Nieuwsblad hadden we meer controle vandaag”, opende Kopecky. “Onze ploeggenoten zetten ons uit de wind en brachten ons steeds in positie. Uiteindelijk was het op Le Tolfe aan mij en Demi Vollering. We konden het goed uitspelen.”

In de laatste kilometer was Kopecky vervolgens duidelijk de sterkste. “Ik wachtte iets langer dan normaal, maar dat was wel het goede moment. Ik voel dat ik meer vertrouwen heb bergop. Desondanks had ik toch niet mijn beste dag. Ik heb de hele dag afgezien en voelde me heel moe, maar ik werd onderweg ook niet slechter. Ik wist dat ik dus vertrouwen moest hebben.”