Lotte Kopecky gaat vol voor het podium: “De tijdrit van mijn leven rijden”

Lotte Kopecky had nooit gedacht om op dag acht van de Tour de France nog te strijden voor het podium, maar dat is nu wel de realiteit. De renster van SD Worx gaat in de afsluitende tijdrit alles geven om de zeven seconden op Annemiek van Vleuten nog goed te maken.

“Ik heb mezelf toch wel verbaasd”, reageert Kopecky na afloop van de rit met aankomst op de Col du Tourmalet waarin ze als zesde eindigde. “Het plan was om zo lang mogelijk aan te haken en zo hopelijk de rest nerveus te krijgen en Demi in een zetel te zetten, maar ik had nooit verwacht dat ik er zo lang bij zou blijven.”

Pas op een kilometer of zes van de streep begon de ex-geletruidraagster echt te kraken toen Vollering aanviel. Op de latere winnares zou ze meer dan drieënhalve minuut verliezen, maar ten opzichte van Van Vleuten hield ze de schadelijk redelijk beperkt: Kopecky kwam ‘slechts’ 58 seconden later over de streep, waardoor de strijd om het podium nog altijd spannend is.

“De afstand van 22 kilometer moet mij liggen”, blikte de renster van SD Worx alvast vooruit op de tijdrit daarna. “Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik ben niet naar de Tour gekomen om op het podium te eindigen. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf.”