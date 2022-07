Lotte Kopecky (9e): “Ergens toch wel ontgoocheld, maar ook dat is koers”

Lotte Kopecky kon zich vandaag, in de tweede etappe van de Tour de France Femmes, niet echt mengen in de strijd om de overwinning. De Belgische van SD Worx moest aan de finish genoegen nemen met een negende plaats. “Soms moet je de lat iets minder hoog leggen”, kon ze na afloop alweer relativeren.

De tweede etappe naar Provins verliep bijzonder stressvol, met meerdere valpartijen in de laatste veertig kilometer. “Het was enorm hectisch”, vertelde Kopecky na afloop aan Sporza. “Het begon op een kilometer of dertig van het einde. Het was de ene valpartij na de andere. Dat is niet zo prettig.”

Bij de tussensprint in Provins sprokkelde Kopecky weer aardig wat punten voor de groene trui, maar de 26-jarige renster kon vervolgens niet mee met de beslissende aanval van onder meer Marianne Vos en Elisa Balsamo. “Balsamo ging vol door en vervolgens sprong de ene na de andere erachter. Mijn benen liepen redelijk vol. Ik dacht dat – als er een goeie organisatie zou komen – het geen ramp hoefde te zijn. Maar het gat werd niet meer gedicht.”

En dus moest Kopecky aan de streep genoegen nemen met een ereplaats. “Ik ben ergens toch wel ontgoocheld. Maar ook dat is koers. Het was een mooie en slimme aanval.” Hoopte ze niet stiekem op meer? “Ik ben Wout van Aert niet”, zegt ze met de glimlach. “Soms moet je de lat iets minder hoog leggen. Ik ga proberen om zo goed mogelijk te herstellen. Morgen is er een andere mooie dag.”