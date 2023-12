maandag 18 december 2023 om 15:19

Lorenzo Milesi vertrekt tussentijds van Team dsm-firmenich naar Movistar

Breaking Lorenzo Milesi verlaat Team dsm-firmenich voor een nieuw avontuur bij Movistar. Zijn huidige ploeg en zijn nieuwe team hebben een overeenkomst gesloten voor een tussentijdse overgang. De 21-jarige Italiaan had namelijk nog een contract tot eind 2025 bij het Nederlandse WorldTeam.

Na een jaar bij de opleidingsploeg maakte Milesi dit seizoen zijn debuut in de WorldTour. Dat ging niet onopgemerkt. In september verraste hij vriend en vijand met de wereldtitel tijdrijden bij de beloften. In de wegrace eindigde hij na een dag lang in de aanval als vijfde.

Zijn definitieve doorbraak kende de Italiaan in de Vuelta a Espana. In de door regen geteisterde openingsploegentijdrit kwam hij als eerste van zijn ploeg over de finish. De tijd die Team dsm-firmenich al vroeg op de dag op de klokken zette, bleek uiteindelijke de snelste tijd. Milesi mocht zodoende de eerste rode leiderstrui aantrekken. Zijn debuut in een grote ronde eindige uiteindelijk in mineur. De jonge Italiaan kwam al vroeg in de zesde etappe ten val en kon door pijn in zijn hand zijn weg niet vervolgen.

Dit najaar gingen er al geruchten over een vroegtijdig vertrek bij Team dsm-firmenich. Zo zou ook INEOS Grenadiers interesse hebben gehad in Milesi. Volgens onze informatie is het niet INEOS Grenadiers maar Movistar dat de strijd om de handtekening van Milesi heeft gewonnen.