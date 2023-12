woensdag 20 december 2023 om 17:14

Lorenzo Milesi over tussentijdse overstap naar Movistar: “Stap voorwaarts in mijn carrière”

Zoals WielerFlits eerder al wist te melden, stapt Lorenzo Milesi deze winter vroegtijdig over van Team dsm-firmenich naar Movistar. Hij heeft een contract tot eind 2026 getekend bij de Spaanse formatie. “Movistar is een van de leidende teams in de wereld”, aldus Milesi op de site van zijn nieuwe werkgever.

“Het is een geweldige kans om me bij dit team te voegen en te groeien als atleet”, vervolgt de 21-jarige Italiaan. “Het is een stap voorwaarts in mijn carrière en ik ben blij dat we tot deze overeenkomst konden komen. Ik hou van grote ronden en rittenkoersen van een week. Dus hoewel ik me blijf focussen op de tijdritten, wil ik ook verbeteren als klimmer.”

Milesi had nog een contract tot eind 2025 bij Team dsm-firmenich, dat vanaf volgend jaar dsm-firmenich PostNL zal heten. Het Nederlandse WorldTeam en Movistar hebben echter een overeenkomst gesloten voor een tussentijdse overgang.

Wereldkampioen tijdrijden U23

In 2022 kwam Milesi bij de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich, waarna hij afgelopen seizoen zijn debuut in de WorldTour maakte. Dat ging niet onopgemerkt. In september verraste hij vriend en vijand met de wereldtitel tijdrijden bij de beloften. In de wegrace eindigde hij na een dag lang in de aanval als vijfde.

Zijn definitieve doorbraak kende de Italiaan in de Vuelta a España. In de door regen geteisterde openingsploegentijdrit kwam hij als eerste van zijn ploeg over de finish. De tijd die Team dsm-firmenich al vroeg op de dag op de klokken zette, bleek uiteindelijke de snelste tijd. Milesi mocht zodoende de eerste rode leiderstrui aantrekken. Zijn debuut in een grote ronde eindige uiteindelijk in mineur. De jonge Italiaan kwam al vroeg in de zesde etappe ten val en kon door pijn in zijn hand zijn weg niet vervolgen.