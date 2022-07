Lorenzo Germani kraait victorie in tweede etappe Giro Valle d’Aosta, Lenny Martinez nieuwe leider

Lorenzo Germani heeft de tweede etappe van de Giro Valle d’Aosta gewonnen. De Italiaan van de continentale ploeg van Groupama-FDJ won de heuvelachtige rit van en naar Saint Christophe. De tweede plaats ging naar Karel Vacek, Marco Friga legde beslag op plaats drie. Lenny Martinez neemt de leiderstrui over van Mason Hollyman.

Na de overwinning van Hollyman gisteren in de zware openingsetappe van de Giro Valle d’Aosta kregen de renners vandaag een heuvelachtige etappe voorgeschoteld. Uiteindelijk was het Germani, Italiaans kampioen bij de beloften, die naar de overwinning reed in Saint Christophe. De 20-jarige Italiaan speelde gisteren geen rol van betekenis, maar beschikte vandaag duidelijk over een paar sterke benen.

Germani reed namelijk solo naar de finish, nadat hij aanviel op de laatste beklimming van de dag. Zijn ploeg, Equipe continentale Groupama-FDJ, reed overigens een sterke etappe. De Brit Finlay Pickering zat in de achtervolgende groep van drie en kon op die manier de vlucht van zijn ploegmaat beschermen. Het feest werd bovendien helemaal compleet voor de Franse ploeg, Lenny Martinez staat aan het einde van dag twee aan de leiding in het algemeen klassement.