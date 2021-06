Lorenzo Fortunato zegeviert in koninginnenrit Adriatica Ionica Race

Drie weken na zijn etappezege op de Monte Zoncolan in de Giro d’Italia heeft Lorenzo Fortunato in de Adriatica Ionica Race opnieuw toegeslagen. De Italiaanse renner van EOLO-Kometa kwam als eerste over de streep in de koninginnenrit naar de Monte Grappa.

Vanuit Vittorio Veneto koerste het peloton over heuvelig terrein naar de Monte Grappa, waar na 148 kilometer hoogte de streep lag na een klim van negentien kilometer. Nadat de vlucht van de dag was bijgehaald kon op de slotklim de strijd om de etappezege en het algemeen klassement beginnen.

Het was uiteindelijk Lorenzo Fortunato die de volle buit pakte. De Italiaan van EOLO-Kometa wist in de laatste meters van de klim Vadim Pronskiy bij te halen en de de overwinning naar zich toe te trekken. Ook Merhawi Kudus ging Pronskiy voorbij en werd tweede. Dankzij zijn zege is Fortunato de nieuwe leider.