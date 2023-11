Niels Bastiaens • dinsdag 14 november 2023 om 11:00

Lorena Wiebes wordt steeds sterker bij SD Worx: “Minder gewonnen, maar dat wist ik toen ik hier tekende”

Interview Lorena Wiebes wil meer dan sprinten alleen. De 24-jarige Nederlandse zou op haar lauweren kunnen rusten als snelste sprintster ter wereld, maar haar ambities rijken veel verder. Dat vertelde ze na de Jaarmarktcross in Niel aan WielerFlits.

Wiebes maakt er een punt van om elke winter een drietal keer het veld in te duiken. Ditmaal viel de eer te beurt aan het loodzware parcours van Niel, wat voor een wegrenster misschien niet het ideale terrein was. “Volgende keer kies ik misschien voor een cross die iets minder technische modderig is”, lachte ze aan onze microfoon. “In de laatste ronde viel ik, en toen ik daarna wilde terugschakelen, ging mijn derailleur eraf. DNF dus, zonde.”

Toch is het crossen voor Wiebes meer een plezieruitje. “Voor mij is het vroeger allemaal begonnen met crossen. Ik heb zelfs eerder een crossje gereden in mijn leven dan een wegkoers. Daarom zoek ik het in de winter toch nog altijd graag op. Ik wissel graag af en toe van discipline. Ook het EK en WK gravel nam ik daarom mee, en meestal vind je me in de winter ook terug op het NK baan. Die afwisseling houdt me scherp”, vindt Wiebes, die eerder in Woerden aan de start kwam en komende zaterdag de nationale cross van Hilversum meepikt.

De weg blijft echter de hoofdfocus van de ex-Europese kampioene, die begin 2023 de overstap maakte van Team DSM naar het sterrenbastion van SD Worx. “Die transfer is me heel goed bevallen. Ik heb wel minder gewonnen dan het jaar voordien, maar dat wist ik al toen ik mijn contract bij de ploeg tekende. Voor mij was het vooral belangrijk dat ik mezelf als renster ging ontwikkelen, en ik merk dat ik op dat vlak een enorme stap vooruit heb gezet.”

“Daarom was ik eigenlijk juist heel blij met mijn tweede plek in de Simac Ladies Tour, bovenop de Cauberg”, lacht Wiebes. “Ik kon daar Lotte (Kopecky, red.) en Kasia (Niewiadoma, red.) volgen. Zoiets had ik voorheen nog niet gepresteerd, en dat is voor mij momenteel belangrijker dan meer overwinningen halen.”

Winnen deed Wiebes nog altijd aan de lopende band. Twaalf keer kwam er een massasprint achter haar naam, waaronder in de Tour de France Femmes, de Giro Donne en Ronde van Drenthe. “Ik merk dat ik het steeds vaker afleg als het een makkelijke wedstrijd is geweest, die in een sprint eindigt. Maar anderzijds, dat gebeurt zo weinig, over heel het seizoen gezien. Voor de meeste koersen heb je inhoud nodig om überhaupt aan sprinten toe te komen, dus wat dat betreft, ben ik blij dat ik daar nu vol op inzet.”

Olympische Spelen

Wiebes ziet dan ook geen enkele reden om haar aanpak richting 2024 te veranderen. “Liefst wil ik doorwerken op wat ik dit jaar heb gedaan. Stappen blijven zetten qua inhoud en mezelf steeds meer laten gelden in zwaardere koersen”, klinkt het ambitieus.

Twee afspraken staan alvast met stip in haar agenda genoteerd. “De Olympische Spelen gaan belangrijk zijn. Deze week gaan we naar Parijs met de KNWU om de wegrit te verkennen, dus dan ga ik al beter weten hoe dat in mijn straatje past. Ook de Tour de France Femmes, met de Grand Départ in Nederland, wordt een belangrijke afspraak. Gelukkig liggen die twee doelen relatief dicht bij elkaar, wat het haalbaar maakt om deze te combineren.”