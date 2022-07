Lorena Wiebes wint met overmacht in Baloise Ladies Tour en grijpt leiding

Lorena Wiebes heeft donderdag met fietslengtes voorsprong de eerste rit-in-lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen. De sprintster van Team DSM was na ruim 128 kilometer een klasse apart in de straten van Zulte. Mylene de Zoete en Amber van der Hulst werden tweede en derde. Wiebes grijpt door de bonificaties ook de leiderstrui.

Met Ellen van Dijk in de blauwe leiderstrui ging de etappe vanmiddag van start in Zulte. Marieke de Groot was de eerste aanvalster. Haar voorsprong van een minuut werd ruim vijftig kilometer voor de finish gedicht. Achter De Groot wist Lorena Wiebes tweede te worden bij de eerste tussensprint van de dag, waardoor ze twee bonificatieseconden pakte.

Bij de tweede tussensprint, waar Valentina Scandolara en Typhaine Laurance voor het peloton uit reden, was het Audrey Cordon-Ragot die de laatste bonusseconde won. Er volgden nog enkele aanvallen, maar een massasprint kon op het lokale circuit rond Zulte niet voorkomen worden.

Vooral Team DSM maakte zich daar hard voor in dienst van Wiebes. De sprintster uit Mijdrecht, die gisteren tweede werd in de proloog in Utrecht, stelde niet teleur en won met meerdere fietslengtes voorsprong. Achter haar wisten Mylene de Zoete (AG Insurance-NXTG) en Amber van der Hulst (Liv Racing Xstra) tweede en derde te worden.