Lorena Wiebes sprint naar winst in GP Oetingen

Lorena Wiebes heeft op overtuigende wijze de GP Oetingen gewonnen. De sprintkopvrouw van Team DSM overleefde de finale, werd uitstekend geloodst door haar ploeg en kende in de sprint geen tegenstand. Het is voor Wiebes haar eerste zege van het seizoen.

Een compleet peloton ging het laatste lokale circuit rondom Oetingen, deelgemeente van Gooik, in. Op de klim van de Bergstraat (500 meter aan 6,5%) probeerde Yara Kastelijn een sprint te ontlopen, maar Team DSM zat met meerdere rensters voorin en controleerde het peloton.

Een dertigtal rensters bleef over in de laatste twee kilometer, waarna het Nederlandse team een goede lead-out opzette voor Lorena Wiebes. Zij was een klasse apart in de sprint die volgde. Met Chiara Consonni en Maria Giulia Confalonieri mochten er twee Italiaanse rensters mee het podium op.

Richting ProSeries

Op de erelijst is Wiebes de opvolgster van Elisa Balsamo, die vorig jaar de eerste editie van de GP Oetingen (UCI 1.1) won. De organisatie kondigde in aanloop naar deze editie aan dat het graag snel wil doorgroeien richting de UCI ProSeries. “Dat geeft onze wedstrijd, het jonge zusje van de Gooikse Pijl voor mannen, sowieso nog wat extra aanzien en dat zorgt er dan weer voor dat we nog iets makkelijker grote namen aan de start krijgen”, aldus coördinator Steven Christiaens.