Lorena Wiebes sprint naar de zege in vierde etappe The Women’s Tour

De vierde etappe in The Women’s Tour, met aankomst in Southend-on-Sea, is gewonnen door Lorena Wiebes. De renster van Team DSM bleek na een snelle etappe de snelste in de spurt. Demi Vollering blijft ook na vandaag leidster.

Na de machtsovername van Demi Vollering in de individuele tijdrit in en rond Atherstone, mocht de Nederlandse van Team SD Worx vandaag als leidster beginnen aan de vierde etappe van The Women’s Tour. Een rit van 177 km zonder noemenswaardige hindernissen, buiten een kort klimmetje van 400 meter in de laatste tien kilometer. De vierde rit startte in Shoeburyness en voerde het peloton naar Southend-on-Sea. Er werd vandaag vooral over de landelijke wegen van Essex gefietst, vooraleer ze de kust in Westcliff bereikten.

Ensing trekt ten aanval

In de openingsfase probeerden meerdere rensters weg te rijden uit het peloton, maar het bleken slechts stuiptrekkingen. Janneke Ensing wist na verloop van tijd wel een gaatje te slaan en reed enige tijd voor het peloton uit. De Nederlandse van Team BikeExchange, bezig aan de laatste weken uit haar sportieve carrière, liet zich na een tussensprint in Burnham weer inrekenen door de grote groep. Dit was het sein voor Lourdes Oyarbide om iets te ondernemen. De Spaanse van Movistar wist een maximale voorsprong te vergaren van veertig seconden.

De aanval van Oyarbide was echter ook geen lang leven beschoren en met nog goed dertig kilometer te gaan was alles weer te herdoen. Met een gegroepeerd peloton begonnen we vervolgens aan het laatste klimmetje van de dag. De Zwitserse Elise Chabbey kwam als eerste boven op Hambro Hill, voor Liane Lippert en Ane Santesteban, maar deze rensters konden niet verhinderen dat we een sprint kregen in Southend-on-Sea. Na een razendsnelle finale langs de Britse oostkust bleek Lorena Wiebes de snelste in de eindspurt, voor de Italiaanse Chiara Consonni en de Australische Chloe Hosking.

Wiebes boekte vandaag haar elfde zege van het seizoen. De nog altijd maar 22-jarige sprintster won eerder de Scheldeprijs, de GP Eco-Struct, de proloog van de Festival Elsy Jacobs, twee ritten in de Internationale Thüringen Ladies Tour, Dwars door de Westhoek, de SPAR Flanders Diamond Tour, een ritje in de Lotto Belgium Tour en twee etappes in de Giro d’Italia voor vrouwen.