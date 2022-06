Lorena Wiebes oppermachtig in tweede etappe Women’s Tour

Lorena Wiebes van Team DSM heeft de tweede rit van de Women’s Tour gewonnen. In Harlow was de Nederlandse een klasse apart in de pelotonssprint. De Italiaanse Barbara Guarischi eindigde tweede, de Belgische Shari Bossuyt was derde. Clara Copponi hield de leiding in het klassement, maar zag Maike van der Duin wel tot op drie seconden naderen.

Na de ritzege van Clara Copponi in de veelbewogen openingsrit naar Bury St Edmunds, moesten de renners in de tweede rit wat meer hoogtemeters overwinnen. Na de start in Harlow trokken de rensters over geaccidenteerde wegen naar de tussensprints in Great Dunmow en High Easter. Het venijn zat hem in de staart, want in de laatste twintig kilometer volgden nog twee klimmetjes van de derde categorie: Toot Hill en Stonards Hill.

Maike van der Duin van Le Col-Wahoo, derde in het klassement, won de eerste tussensprint voor nummer vier Elena Cecchini (SD Worx) en leider Clara Copponi (FDJ Nouvelle-Aquitaine) en liep zo weer wat in op het geel. Bij de tweede sprint draaide Copponi de rollen om. De Française ging daar Van der Duin en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), tweede in de stand, vooraf en beperkte zo de schade die ze bij de eerste sprint had opgelopen.

Vervolgens kwam Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo), in mei winnares van Veenendaal-Veenendaal, als eerste over de top van Toot Hill en ging dan op weg naar Stonards Hill in de aanval met baan- en wegwielrenster Lily Williams (Human Powered Health). Zij bleven tot na de tweede klim voorop, terwijl het peloton ondertussen werd opgeschrikt door een massale val en daardoor in meerdere stukken uiteen viel.

Toch kwam alles in de slotfase weer bij elkaar en werden Verhulst en Williams nog voor de laatste kilometer ingelopen. Daarna was het aan de ploegen van de sprintsters om hun kopvrouwen zo goed mogelijk te positioneren. Trek-Segafredo trok de eindsprint op gang, waarna Team DSM het initiatief overnam. Lorena Wiebes kreeg een ideale leadout van haar ploeggenotes om uiteindelijk bij de rest van het veld weg te spurten.