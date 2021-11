Lorena Wiebes op startlijst voor Urban Cross Kortrijk

Lorena Wiebes staat op de deelnemerslijst voor de Urban Cross Kortrijk, de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee die morgen op de kalender staat. Het wordt voor de 22-jarige renster van Team DSM, die vooral op de weg actief is, haar eerste grote veldrit in drie jaar tijd.

Wiebes verscheen voor het laatst aan de start van een UCI-veldrit tijdens de Nacht van Woerden van 2018. In de wedstrijd die door Marianne Vos werd gewonnen, kwam de destijds tweedejaars belofte als twaalfde over de streep.

Nadat Wiebes haar wegseizoen in oktober afsloot met winst in de Ronde van Drenthe, koerste ze al meermaals offroad. Ze eindigde derde in het eerste NK Gravel voor vrouwen in Epe en won de Janet Memorial Veldrit, een nationale cross in Hilversum.