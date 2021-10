Lorena Wiebes na zege in Women’s Tour: “Het was een chaotische finale”

Lorena Wiebes boekte vandaag in The Women’s Tour haar elfde overwinning van het seizoen. De rappe sprintster van Team DSM versloeg aan de Britse oostkust Chiara Consonni en Chloe Hosking. “Het was een zeer snelle etappe, maar we reden de hele dag goed gegroepeerd”, klonk het na afloop.

Wiebes zat in de finale goed gepositioneerd, al ging het nog bijna mis in de sprintvoorbereiding. “We reden een goede etappe en wisten onderweg nog wat bonificatieseconden te sprokkelen met oog op het algemeen klassement. We waren in controle, al was de finale zeer chaotisch. Op een gegeven moment, net voor de afdaling richting de streep, raakten we elkaar een beetje kwijt.”

Wiebes wist echter op tijd naar voren te schuiven. “En zo wist ik het ploegwerk af te ronden.” Wiebes boekte vandaag haar elfde zege van 2021. De Nederlandse won eerder de Scheldeprijs, de GP Eco-Struct, de proloog van de Festival Elsy Jacobs, twee ritten in de Internationale Thüringen Ladies Tour, Dwars door de Westhoek, de SPAR Flanders Diamond Tour, een ritje in de Lotto Belgium Tour en twee etappes in de Giro d’Italia voor vrouwen.

Albert Timmer, oud-renner van Team Sunweb en nu ploegleider van de vrouwenformatie, was vanzelfsprekend erg blij met de overwinning van Wiebes. “De meiden reden goed gegroepeerd richting de finish, maar raakten elkaar kwijt in de sprint. We kunnen nog wel wat dingen leren van deze etappe, maar we gaan eerst genieten van de zege van Lorena.”