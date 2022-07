Lorena Wiebes na tweede zege: “Blij dat ik nog zo kon sprinten”

Als er moet worden gesprint om de zege, staat er geen maat op Lorena Wiebes. Dat bleek wel weer in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes. De renster van Team DSM bleek in de langste rit van de Tour veruit de snelste. “Toen ik de sprint aanging, voelde het goed”, vertelde Wiebes na afloop bij de NOS.

Wiebes heeft haar tweede ritzege in de Tour de France Femmes te pakken. De Nederlandse van Team DSM bleek in de vijfde etappe veruit de snelste in de eindsprint. Wereldkampioene Elisa Balsamo en Marianne Vos stonden als de nummers twee en drie niet op de foto. “Ik ben blij dat ik nog zo kon sprinten. Het voelde goed. Daar ben ik blij mee. Ik had niet verwacht dat ik nog deze power zou hebben na 175 kilometer.”

Wiebes ging haar verantwoordelijkheid vandaag niet uit de weg: haar ploeggenoten van Team DSM reden namelijk de hele dag op kop van het peloton. “Franziska (Koch, red.) reed de hele dag op kop om het gat onder de drie minuten te houden. De andere meiden hebben het vandaag ook geweldig gedaan. Ik moest het met andere woorden wel afmaken. Het is jammer dat Charlotte (Kool, haar vaste lead out-renster, red.) naar huis is, maar daar moet je mee leren omgaan.”

“Ik kan in een sprint gelukkig ook mijn eigen weg vinden en weet me ook goed te positioneren. Dat heb ik geleerd in mijn tijd bij Parkhotel-Valkenburg.” De finale was overigens nog wel vrij chaotisch, met een verraderlijke haakse bocht op goed twee kilometer van de finish. Bovendien werd de sprint nog even ontregeld door Elisa Longo Borghini, die per ongeluk de route voor de volgwagens nam. De Italiaanse ging op 500 meter voor de finish linksaf, terwijl het parcours rechtsaf ging.

Groene droom

Wiebes: “Gelukkig hadden wij het parcours goed bekeken en wisten we dat het een rechts-links-combinatie was. Ik riep nog dat ze naar rechts moesten. Maar dat ik kon winnen, is mooi. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken.”

En wat zit er nu nog in het vat voor Wiebes, met een heuvelrit en twee pittige bergetappes in de Vogezen nog voor de boeg? “Het zou mooi zijn om de groene trui mee naar huis te nemen. Ik ben nu wel iets ingelopen, maar het verschil (217 om 191 punten) met Marianne is nog altijd vrij groot. De rit van morgen is misschien iets voor een vluchtgroep, maar wellicht dat we daar nog voor kunnen gaan”, kijkt Wiebes vooruit.