Lorena Wiebes looft ploegwerk na overwinning in GP Oetingen

Lorena Wiebes wist gisteren de GP Oetingen op haar naam te schrijven. Met dank aan haar ploeggenoten, laat ze op de site van Team DSM weten. “We reden een hele goede wedstrijd als team”, stelt de 22-jarige Wiebes, die in een massasprint te snel was voor de Italiaanse Chiara Consonni en diens landgenote Maria Giulia Confalonieri.

“Francesca (Barale, red.) en Esmée (Peperkamp, red.) deden veel van het positioneringswerk in een eerdere fase en ze waren daar erg sterk in. We hadden alles perfect onder controle de hele dag”, kijkt Wiebes terug. “Pfeiffer (Georgi, red.) ging mee met de gevaarlijke aanvallen. In de laatste ronde bleven we met z’n drieën bij elkaar, terwijl Pfeiffer de demarrages op de klim controleerde.”

Uiteindelijk kwam het tot een massasprint. “We hielden alles bij elkaar en deden toen een erg goede lead-out. Het was ook de eerste keer dat ik een volledige lead-out deed met Charlotte (Kool, red.), maar dat ging erg goed. Ik denk dat we trots op onszelf kunnen zijn. We hebben een goede wedstrijd gereden en ik kijk uit naar de volgende koersen met dit team”, aldus Wiebes, die zondag aan de start staat van de Ronde van Drenthe voor vrouwen.