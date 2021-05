Lorena Wiebes boekt afgetekende sprintzege in Thüringen Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Thüringen Ladies Tour achter haar naam gezet. In Gera was de Nederlandse van DSM de snelste in de pelotonssprint. Emma Norsgaard kwam als tweede over de streep en behield de gele trui.

Op de tweede dag van de Thüringen Ladies Tour koerste het vrouwenpeloton door het oosten van Thüringen, rond de stad Gera. Het parcours bestond uit twee grote ronden van elk 62 kilometer. In deze omloop was de klim naar Kaltenborn, met de laatste passage op elf kilometer van de streep, de scherprechter. Emma Norsgaard mocht in het geel aan deze rit beginnen, nadat ze gisteren in Schmölln als eerste over de finish was gekomen.

Om drie uur werd onder frisse en winderige omstandigheden het sein voor vertrek gegeven in de tweede etappe. Het was RSG Gießen Biehle dat voor de eerste aanvallen in de koers zorgde. In eerste instantie was het Amelie Hild die versnelde, daarna probeerde ook Katharina Fox weg te rijden. Nog voor de eerste tussensprint na 14,8 kilometer was alles weer samen. Lotte Kopecky kwam daar als eerste voorbij, vóór Aude Biannic en Elizabeth Deignan.

RSG Gießen Biehle blijft actief

Het tempo lag hoog, maar het was vervolgens toch weer een renster van RSG Gießen Biehle die het probeerde. Helena Bieber reed even vooruit, maar kon niet voorkomen dat Kathrin Hammes op de eerste beklimming van de Dürrenberg als eerste boven kwam. In de afdaling kwam het dan weer samen. Hammes rondde vervolgens ook als eerste de top van de Kaltenborn. In de afdaling ging Fox wederom in de aanval en na zestig kilometer had ze een minuut te pakken.

Fox reed enige tijd vooruit, maar werd met nog veertig kilometer te gaan opnieuw bijgehaald. In de aanloop naar de laatste passages van de beklimmingen van Dürrenberg en Kaltenborn nam de nervositeit toe. In Dürrenberg kwam Hammes wederom als eerste door, waarmee zij zich van de bergtrui verzekerde. In de slotfase lag het tempo erg hoog, waardoor het peloton uitdunde tot zo’n zestig rensters.

Uiteindelijk moest een sprint te beslissing brengen. Lorena Wiebes was afgetekend de beste van het pak, vóór Emma Norsgaard en Christine Majerus.