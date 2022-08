Lorena Wiebes klopt Elisa Balsamo op EK wielrennen voor vrouwen

Lorena Wiebes heeft het EK wielrennen voor vrouwen gewonnen in München. De Nederlandse renster was nipt sneller dan Elisa Balsamo in de massasprint. Rachele Barbieri mocht als derde mee op het podium. Lisa Brennauer, die haar laatste koers reed als profwielrenster, werd vierde.

Al snel reden deze ochtend Omer Shapira (Israël) en Urska Zigart (Slovenië) weg. Het tweetal werkte goed samen en reed al snel een voorsprong van twee minuten bij elkaar. Het peloton liet lange tijd begaan, het duo vooraan reed steeds verder weg. Shapira komt in het dagelijks leven uit voor EF Education-TIBCO-SVB, Zigart voor BikeExchange-Jayco.

Ontzettend veel aanvallen

De Duitse vrouwen vonden echter al snel dat het tijd was om de koers hard te maken. Verschillende Duitse rensters verschenen op de eerste rij in het peloton en zorgden voor een flinke tempoversnelling. Ook Frankrijk en Nederland lieten zich vooraan in het peloton zien, waardoor er meerdere scheuren ontstonden. De tempoversnellingen werden intussen ingewisseld voor echte aanvallen, onder meer Elisa Balsamo, Manon Reusser en Ellen van Dijk kozen het hazenpad.

Nederland controleert

Ook Frankrijk was zeer bedrijvig met Audrey Cordon-Ragot in een glansrol. De Franse viel verschillende keren aan, maar echt wegrijden lukte nooit. Nederland had met Lorena Wiebes de snelste vrouw in het peloton zitten, dus kozen ze ervoor om te gaan controleren. Daardoor werden de vele aanvallen niet tot een goed einde gebracht.

Vervolgens gebeurde er niet al te veel, Nederland verzorgde steeds het tempo. Even probeerde Shapira, de renster die ook in de vlucht van de dag zat, maar haar poging duurde niet lang. Lea Lin Teutenberg (Duitsland), Juliette Labous (Frankrijk) en Sheyla Gutiérrez (Spanje) hadden meer succes en reden een aantal kilometers voor het peloton. Hun voorsprong bedroeg echter nooit meer dan twintig seconden.

Sprinten geblazen

Op zes kilometer van de streep nam Van Dijk over, wat meteen het einde betekende van de drie vluchters. Nederland en Italië waren het talrijkste aanwezig in het peloton en hadden met zes rensters een indrukwekkende sprinttrein.

Italië nam in de laatste kilometer de overhand, waardoor Wiebes naar het wiel van Balsamo sprong in de laatste rechte lijn. Wiebes ging vervolgens van ver aan, Balsamo reageerde explosief. Een mooi duel tussen Wiebes en Balsamo werd uiteindelijk een nipte overwinning voor de Nederlandse, die haar achttiende overwinning van het seizoen boekte.