Lorena Wiebes kijkt met gemengde gevoelens terug op UAE Tour Women

Lorena Wiebes wist in de UAE Tour, haar eerste koers van het seizoen en voor haar nieuwe werkgever SD Worx, één keer naar de zege te sprinten. In de overige sprintetappes werd ze echter geklopt door haar voormalige lead out-renster Charlotte Kool. Wiebes kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op haar verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten.

Team SD Worx heeft de UAE Tour afgesloten met twee podiumplaatsen, een toptiennotering en één overwinning. In de laatste etappe kwam het opnieuw tot een sprint, maar Europees kampioene Wiebes kwam dit keer niet verder dan een derde plek. “We raakten elkaar wat kwijt, dus was het gokken. Ik maakte een fout en ging te vroeg aan. Verliezen is nooit leuk, maar dit is leerrijk voor de toekomst”, concludeert Wiebes op de website van SD Worx.

“Het was echt chaotisch en we raakten elkaar een beetje kwijt”, blikt Wiebes terug op de sprint. “Het was een beetje gokken en daar heb ik een fout gemaakt om te vroeg aan te gaan.” De 23-jarige Wiebes sluit de UAE Tour af met een overwinning, een tweede én een derde plek. Niet slecht, maar een veelwinnares als Wiebes wil meer.

Verbeterpunten

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de UAE Tour. Uiteraard ben ik blij met de overwinning. De sprinttrein verliep de eerste twee dagen meteen goed. Zondag liep het mis, maar na deze drie etappes weten we wel welke zaken we kunnen aanpassen naar de toekomst toe. We hebben als ploeg mooie dingen laten zien en kunnen dus met een tevreden gevoel naar huis.”