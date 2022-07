Lorena Wiebes in tranen na valpartij, Lotte Kopecky (derde) kwam op adrenaline terug

In de finale van de zesde etappe van de Tour de France Femmes was er een valpartij waarbij twee grote namen betrokken waren. Lorena Wiebes en Lotte Kopecky gingen beiden tegen het asfalt. Terwijl eerstgenoemde niet meer terug kon keren in het peloton, lukte laatstgenoemde dat wel. Sterker nog, Kopecky sprintte zelfs nog naar een derde plek.

“Ik denk dat Lorena bleef haken achter een achterwiel van iemand”, vertelt Kopecky wat er gebeurde op ruim twintig kilometer van de streep in Rosheim. “Ik kon nergens heen. Op adrenaline kwam ik terug. En eigenlijk voelde ik me daarna veel beter dan eerst. Ik hoop dat ik het team de komende twee dagen nog kan helpen.”

Terwijl Kopecky tevreden was met haar prestatie, kwam een gehavende Wiebes in tranen over de streep. De draagster van het groen gaf na de streep niet direct een reactie. Terwijl de renster van DSM door haar valpartij niet mee kon sprinten, pakte Marianne Vos de zege. Vos loopt daardoor uit in de strijd om het puntenklassement. Ze heeft nu 267 punten, tegenover de 191 van Wiebes. Met nog twee bergetappes voor de boeg staat Vos op polepositie om het groen mee naar huis te nemen.