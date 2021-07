Lorena Wiebes: “Hopelijk kan ik ook ooit voor de dertig zeges gaan”

Drie dagen na haar zege in Carugate was Lorena Wiebes wederom iedereen te snel af in de Giro d’Italia Donne. De sprintster van DSM was blij dat ze de ongeordende finale in Montegliano met de overwinning kon afsluiten.

“Het was een heel snelle, maar ook rommelige sprint. Maar Coryn Rivera was er op het juiste moment om mij op snelheid te brengen. Daardoor kon ik in volle vaart naar de finish”, vertelde Wiebes na haar tweede zege in de Giro Donne.

Geconfronteerd met de dertigste overwinning die Marianne Vos gisteren in Puegnago del Garda behaalde, zei ze: “Hopelijk kan ik ook ooit voor de dertig gaan. Maar ik heb echt nog een lange weg af te leggen. Wat Marianne deed, is geweldig.”