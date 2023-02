Lorena Wiebes: “Hebben laten zien dat we een goede lead-out hebben”

Lorena Wiebes heeft Charlotte Kool vanmiddag wel verslagen in de UAE Tour. De 23-jarige renster verwees haar voormalige ploeggenote naar de tweede plek. “We hebben laten zien dat we een goede lead-out hebben.”

“DSM kwam nog goed opzetten aan de linkerkant, maar Barbara (Guarischi, red.) bracht mij perfect en ik kon mijn sprint rijden zoals ik dat wilde”, vertelt ze na afloop in het flashinterview. “Het was echt een zware rit, maar ik voelde me geweldig.”

Dat er vrijdagmiddag gesprint ging worden in de Verenigde Arabische Emiraten, was lange tijd geen zekerheidje. Waaiers zorgden voor spektakel. “Het was heel winderig. Al direct na de start waren er waaiers en zaten we met vier meiden mee. Door de tegenwind kon alles nog terugkomen. In de finale werd ik goed van voren gehouden.”

“Morgen hoop ik te overleven op de slotklim. Hopelijk kan ik iets betekenen voor Anna Sheckley”, eindigt Wiebes, die de leiding ook meteen overneemt van Kool.