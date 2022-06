Lorena Wiebes: “Gegokt en verloren, maar ik mag tevreden zijn”

Video

Lorena Wiebes kan leven met haar derde plaats op het NK wegwielrennen. Achter de ontsnapte Riejanne Markus en Shirin van Anrooij won de renster van Team DSM het sprintje voor de derde plaats op de VAM-berg.

“De finale was heel lastig. Ik zat er op een gegeven moment nog maar als enige van DSM, dus dan is het gokken. Deze keer was het verliezen daardoor, maar ik mag tevreden zijn”, vertelde Wiebes voor de camera van WielerFlits. “Op het laatst was het echt afwachten, maar op het moment dat SD Worx op kop ging rijden had ik nog wel hoop. Ik denk dat iedereen aardig naar de klote was. Het lukte uiteindelijk niet meer.”

Uiteindelijk kon ze vrede hebben met haar derde plaats. “Ik ben blij met brons en het is mooi om op het podium te staan. Natuurlijk wil je winnen, maar ik denk dat dit het hoogst haalbare was gezien de situatie vandaag. We hebben een mooie kampioene.”

Tour de France Femmes

Nu gaat Wiebes toewerken naar de Tour de France Femmes, die op 24 juli in Parijs van start gaat. Al wilde ze haar deelname nog niet hardop uitspreken. “De definitieve line-up van de ploeg is er nog niet en we hebben nog steeds een longlist. Het zou wel een mooi doel zijn. Er kan nog van alles tussendoor komen, maar ik werk er in ieder geval naartoe. Het hoofddoel is wel de eerste rit op de Champs-Élysées, om daar meteen het geel te pakken.”