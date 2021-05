Lorena Wiebes en Andersen bezorgen DSM 1-2’tje in GP Eco-Struct

Lorena Wiebes heeft net als in 2020 de GP Eco-Struct gewonnen. In het Oost-Vlaamse Wichelen was ze de snelste in de eindsprint. Haar ploeggenote Susanne Andersen maakte het feestje voor Team DSM compleet door als tweede over de streep te komen.

Het parcours van de GP Eco-Struct bestond uit een vlakke, lokale ronde van 11,2 kilometer rond Wichelen, die elfmaal moest worden afgelegd. Vanuit de start probeerden verschillende rensters weg te geraken en uiteindelijk kwam een kopgroep met drie rensters tot stand. Daarachter nam Team DSM nam de controle van de koers in handen en bepaalde het tempo in het peloton.

De vlucht van de dag pakte twee minuten, maar bleef daarmee binnen schootsafstand voor het grote pak. Naarmate de kilometers wegtikten, begon het peloton de ontsnapping terug te halen. Uiteindelijk kwam alles in de nerveuze finale weer bij samen en moest een sprint de wedstrijd beslissen. Lorena Wiebes werd perfect naar de streep gebracht en pakte de zege.