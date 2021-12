Lorena Wiebes droomt van Tour de France: “Groene trui zou een heel mooi doel zijn”

Lorena Wiebes zou komend seizoen graag aan de start verschijnen van de eerste Tour de France Femmes. Dat vertelt de 22-jarige sprintster van Team DSM, afgelopen seizoen winnaar van onder andere de Ronde van Drenthe, in gesprek met Cyclingnews. De Tour de France Femmes staat van 24-31 juli op de kalender.

“Op dit moment weet ik mijn wedstrijdprogramma nog niet, maar er komt een nieuwe koers met de Tour de France en het zou mooi zijn om daar in Frankrijk aan de start op de Champs-Élysées te staan”, zegt Wiebes. “Het zal een heel speciaal moment voor het vrouwenwielrennen zijn. Het zou mooi zijn om de groene trui te winnen. We moeten uitvinden wat zal werken, want we zullen ook rensters hebben voor het algemeen klassement. Ik denk dat we moeten afwachten want het is nog lang voor de wedstrijd, maar het groen zou een heel mooi doel zijn.”

Met Anna van der Breggen, Kirsten Wild en, na de voorjaarsklassiekers, Chantal van den Broek-Blaak, zetten diverse Nederlandse toprensters een punt achter hun carrière. En Annemiek van Vleuten gaf eerder aan dat ze misschien niet meer zal koersen tegen de tijd van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Wiebes is er echter zeker van dat nieuwe toppers opstaan. “Er zijn veel getalenteerde rensters in Nederland. Het zal natuurlijk anders zijn, maar we hebben de komende jaren nog steeds een sterk team”, is de sprintster overtuigd.

‘Het zit wel goed in de toekomst’

“Ik denk dat het wel goed komt en ik maak me daar geen zorgen over”, gaat Wiebes, die in 2019 de gouden medaille veroverde tijdens de Europese Spelen in Minsk, verder. “We hebben immers junioren- en U23-programma’s en die worden door de bond ondersteund. Ik heb een vroege stap gemaakt naar de elitecategorie, dus ik heb niet veel tijd doorgebracht als U23-renster in de Nederlandse ploeg, maar wat ik nu zie zijn rensters die gesteund worden en de stap omhoog zullen maken. Het zit wel goed in de toekomst.”

Wiebes ziet haar rol in de Nederlandse nationale ploeg de komende jaren toenemen. “Ik hoop er in Parijs bij te zijn bij de Olympische Spelen en ik hoop de komende jaren ook bij de EK’s en WK’s te zijn. Ik denk dat we lessen hebben getrokken uit wat er in het verleden is gebeurd op de grote kampioenschappen en dat we een echt goed team moeten hebben dat voor elkaar werkt om de doelen te bereiken die we nastreven. Ik hoop voor komend jaar op het EK en WK maar we kennen het parcours nog niet. Ik denk echter dat ik er klaar voor ben om de stap te zetten en er te staan.”