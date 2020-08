Lorena Wiebes de snelste in GP Euromat maandag 31 augustus 2020 om 18:22

Lorena Wiebes heeft vandaag een zege geboekt in de GP Euromat. De Nederlandse renster uit Mijdrecht bleef in aankomstplaats Schellebelle Charlotte Kool en Susanne Andersen voor.

In de Belgische UCI-wedstrijd was het Dani Christmas van Lotto Soudal die geruime tijd voor het peloton uit reed. In de slotfase werd de 32-jarige renster uit Groot-Brittannië tot de orde geroepen, waarna het peloton zich kon opmaken voor een massasprint.

De Nederlandse Cathalijne Hoolwerf (ploeggenote van runner-up Kool bij NXTG Racing) ging in de aanloop naar deze massasprint naar de grond, maar dat veranderde uiteindelijk niks aan de uitslag. Wiebes bleek namelijk over de snelste benen te beschikken.

Het is voor Wiebes de eerste zege in dienst van haar nieuwe ploeg Team Sunweb. Eerder in dit seizoen won ze al de Omloop van het Hageland.