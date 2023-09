zaterdag 23 september 2023 om 18:14

Lorena Wiebes baalt van tweede plek op EK 2023: “Was een verrassing dat Bredewold in de aanval ging”

Video Lorena Wiebes pakte zaterdag het zilver op het EK in Drenthe en zag haar landgenote Mischa Bredewold de titel pakken. Een topdag, zou je zeggen. Maar de renster van SD Worx liet na afloop aan WielerFlits weten toch wel wat te balen.

Wiebes hield in de finale steeds sterk stand op de VAM-berg. Het peloton dunde flink uit, maar de sprintster zat er nog gewoon bij. Ze had dan ook lang het idee dat het voor haar kon zijn vandaag. “Eigenlijk nog op de voorlaatste keer VAM-berg, waar het brak en toen ik met de eersten meezat. Toen dacht ik: dit is de ideale situatie voor ons.”

In de laatste ronde veranderde de situatie echter. Mischa Bredewold ging in de aanval, wist haar inspanning vol te houden tot de streep en ontliep zo de sprint waarop Wiebes had gehoopt. Dat was balen voor de uittredend kampioene. “Vooral omdat het voor mij een verrassing was dat ze in de aanval ging. Je persoonlijke doel is om te winnen, dan heb je wel een beetje gemengde gevoelens. Maar uiteindelijk heeft Nederland goud, daarvoor stonden we voor de start. (…) De blijdschap voor Mischa komt straks wel weer terug.”

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Wiebes genoegen moet nemen met een ereplaats. “Het voelt dit jaar best wel vaak als net-niet. Ik heb dit jaar best wel vaak gehad dat ik sprintte voor de tweede of derde plek omdat er een ploeggenote wegreed.” Voor Wiebes is dat echter geen reden om de dingen anders aan te pakken in de toekomst. “Ik wist dat ik daar voor koos toen ik bij SD Worx tekende. Ik ben blij met de stappen die ik dit jaar heb gezet en weet waar ik op kan bouwen richting volgend jaar.”